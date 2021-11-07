Gökbilimcilerin önceliği, dünya dışında yaşam olup olmadığını öğrenmek

ABD’de gökbilimciler tarafından yayımlanan bir araştırma, bu alanda çalışanlar için dünya dışı yaşam arayışının önümüzdeki on yıl için yapılması gerekenler listesinin ilk sırasında olduğunu ortaya koydu.

Ulusal Bilimler Mühendislik ve Tıp Akademisi tarafından yayımlanan rapora göre, evrendeki galaksileri, yıldızları, güneş sistemini ve diğer gök cisimlerini inceleyen bilim insanı olarak bilinen astronomlar, şu ana kadar kaydedilen “olağanüstü ilerleme” yüzünden diğer yıldızların etrafında dönen ve potansiyel olarak yaşanabilir gezegenler için araştırmaların mutlaka devam edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Astronomlar için nihai hedefin, evrende dünya benzeri gezegenlerin fotoğraflarını çekmek olduğu vurgulanan raporda, “Dünyadaki yaşam, ortak bir sürecin sonucu olabilir veya o kadar sıra dışı bir dizi koşul gerektirebilir ki, galaksinin kendi bölümündeki, hatta evrendeki tek canlı varlıklar bizleriz. Ya da cevap daha derindir.” ifadelerine yer verildi.

614 sayfalık raporda, önümüzdeki yıllarda dünya dışında başka yaşam olup olmadığın belirleme konusunda daha önemli adımlar atılacağı vurgulandı.

Araştırmaya göre, kara deliklerin nasıl var olduğu ve gelişimi ile nötron yıldızları, galaksiler ve tüm evren konusundaki araştırmalar da yine gökbilimcilerin öncelikleri arasında yer alacak.

NASA'ya ne önerildi?

NASA’ya bir dizi tavsiyelerde bulunulan raporda, önümüzdeki yıllarda NASA’nın uzay gözlemevlerini ve bu konuda örtüşen diğer çalışmaları denetlemek için yeni bir ofis oluşturması öneriliyor.

Raporda ayrıca, Uzay Mekiği Discovery tarafından dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış olan Hubble Uzay Teleskobu’ndan, daha büyük ve gelişmiş bir teleskopun hizmete sokulması isteniyor.

Gökbilimcilerin raporunda bu, yıldızlardan 10 milyar kat daha sönük olan gezegenleri tespit edebilecek yeni teleskop, gerekli teknolojiler hazır olduğunda, 2040'lı yıllarda yaklaşık 11 milyar dolar maliyetle fırlatılmaya hazır olabilir.

Kaynak: Euronews