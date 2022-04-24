Harvard profesörüne göre okyanusa düşen nesne uzaylılara ait olabilir

Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Avi Loeb, 2014’te Dünya’ya düştüğü anlaşılan bir göktaşının peşine düştü.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, 8 yıl önce Papua Yeni Gine açıklarına düşen meteorun "yıldızlar arası bir meteorit" olduğunu önceki haftalarda teyit etmişti. Loeb, bu araştırmanın makalesinin de başyazarıydı

Şimdilerde söz konusu meteoriti bulup çıkarmak için bir görev tasarlayan Loeb, nesnenin uzaylılara ait bir geminin parçası olup olmadığını görmeyi hedefliyor.

Loeb, CNEOS-2014-01-08 adı verilen bu cismin, 2017’de tespit edilen ve "keşfedilen ilk yıldızlararası nesne" unvanını alan Oumuamua’yı tahtından edeceğini ifade ediyor.

Yıldızlararası nesne unvanı, kabaca Güneş Sistemi’nin dışındaki bir sistemden gelen nesneleri nitelemek için kullanılıyor.

Loeb’in daha önce Oumuamua’yla ilgili teorileri, bilim insanına dünya çapında ün kazandırmıştı. Astrofizikçi bu gizemli gök cisminin uzaylılara ait bir "ışık yelkenlisi"nden koptuğunu ve 25 ışık yılı uzaktaki Vega yıldızı yönünden, Güneş Sistemi’ne doğru savrulduğunu ileri sürmüştü.

Gökbilimci ışık yelkenlisini, kitabın tanıtımı için verdiği bir röportajda şöyle tanımlamıştı:

Işık yelkenlisini rüzgar gücünden yararlanan bir yelkenli [uzay aracı] gibi düşünebilirsiniz. Rüzgar yelkenliyi iter. Işık yelkeni söz konusu olduğunda ise onu iten şey, yüzeyinden yansıyan ışıktır.

Loeb şimdi de CNEOS-2014-01-08’in uzaylılarla ilişkili olup olmadığını araştırmaya karar verdi. Bilim insanı, The Debrief’te kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

CNEOS-2014-01-08'den çıkan enkaz, Papua Yeni Gine yakınlarındaki okyanus tabanına indi ve bunu bir mıknatısla almak mümkün.

"Örneği aldıktan sonra bileşimini ve doğasını inceleyebiliriz" diyen Loeb, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burada temel soru, herhangi bir yıldızlararası meteorun kaynağında yapay olduğu açıkla anlaşılan bir kompozisyon (bu durumda Dünya dışı bir uygarlığa ait bir ekipman) görüp göremeyeceğimiz.

Loeb ayrıca, "yıldızlararası ilk nesne" unvanının yeni teyit edilen bu nesneye verilmesi gerektiğini vurguladı:

Bu meteorit, rapor edilen ilk yıldızlararası nesne olan Oumuamua'dan neredeyse dört yıl öncesine dayanıyor ve şimdiye kadar keşfedilen ilk yıldızlararası nesne olarak kabul edilmeli.

Oumuamua 2017’de ilk kez görüldüğünden beri bilim camiasında tartışmalara neden oluyor. Son derece hızlı hareket ettiği için yeterince gözlemlenemeyen bu nesnenin ne tür bir cisim olduğu henüz çözülebilmiş değil.

Dolayısıyla bilim insanları, CNEOS-2014-01-08’in Dünya’ya düşmesini büyük bir şans olarak görüyor. Bu nesnenin kurtarılması ve incelenmesi, yıldızlararası uzaya dair önemli ipuçları sağlayabilir.

Kaynak: Independent Türkçe