İlk yerli roket 'Nuri' uzaya gönderildi

Güney Kore, uydu fırlatma programı kapsamında geliştirdiği ilk yerli roketini uzaya gönderdi.

Nuri adı verilen 47 metrelik 1,5 tonluk paslanmaz çelik ve alüminyum roket, ülkenin tek uzay limanı olan Naro Uzay Merkezi'nden Dünya'nın 600 ila 800 kilometre üzerindeki yörüngeye fırlatıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından gözlemlenen fırlatma, mühendislerin roketin valflerini incelemek için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğu için bir saat ertelendi.

Ülkenin uzay ajansı Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü yetkilileri, roketin yükü yörüngeye başarıyla teslim edip etmediğini belirlemenin yaklaşık 30 dakika süreceğini söyledi.

Nuri, ilk yerli uzay fırlatma aracı

Nuri, ülkenin tamamen yerli teknoloji ile inşa edilen ilk uzay fırlatma aracı. Üç aşamalı roket, birinci ve ikinci aşamalarına yerleştirilmiş beş adet 75 ton sınıfı roket motoruyla güçlendiriliyor.

Nuri'nin en büyük ilk aşamasında bir parçanın Japonya'nın güneybatısındaki sulara inmesi; ikinci parçanın 2.800 kilometre uzakta Filipinler'in doğusundaki uzak Pasifik sularına düşmesi bekleniyor. En küçük üçüncü parça yörüngeye yerleştirilmek için tasarlandı.

Uzaya uydu gönderen 10. ülke olmak istiyor

1990'ların başından beri uydularını fırlatmak için başka ülkelere güvenen Güney Kore, şimdi kendi teknolojisiyle uzaya uydu gönderen 10. ülke olmaya çalışıyor.

Yetkililer, bu adımın, ülkenin daha gelişmiş iletişim uyduları gönderme ve kendi askeri istihbarat uydularını edinme planları da dahil olmak üzere uzay hedefleri için çok önemli olacağını söylüyor. Ülke ayrıca 2030 yılına kadar Ay'a bir sonda göndermeyi umuyor.

Güney Kore daha önce 2013 yılında Naro uzay limanından, Rus teknolojisi ile inşa edilmiş iki aşamalı bir roket olan bir uzay fırlatma aracı gönderdi. Naro adlı roket, 2009 yılındaki ilk testinde istenilen irtifaya ulaşmış ancak yörüngeye bir uydu fırlatmayı başaramamış ve 2010 yılında ikinci testinde kalkıştan kısa bir süre sonra patlamıştı.

Güney Koreliler 2024 yılına kadar muhtemelen daha hızlı fırlatmaya hazırlanabilecek ve aynı zamanda daha uygun maliyetli bir katı yakıtlı uzay fırlatma roketi geliştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Euronews