James Webb Teleskobu'nun görüntüleri müziğe dönüştürüldü

Çalışma, Toronto Üniversitesi'nde fizik profesörü olan müzisyen Matt Russo tarafından yapıldı.

Russo, "Amacımız Webb'in görüntülerini ve verilerini sesle anlaşılır kılmak, dinleyicilerin kendi zihinsel görüntülerini oluşturmalarına yardımcı olmak" dedi.

Karina Bulutsusu ve Güney Halka Bulutsusu'nun görüntülerinin çevirileri de dahil olmak üzere ses manzaraları, görüntüleri ve verileri ses deneyimlerine dönüştürmek için sonifikasyon (titreşim) tekniği kullanıldı.

Yıldızlar, gazlar ve tozla dolu çarpıcı bir gök cismi olan Karina Bulutsusu'nun "Kozmik Uçurumları" senfonik bir sese sahip.

Güney Halka Bulutsusu, yaylı çalgılarla yapılan deneysel elektronik müzik gibi ürkütücü bir sese dönüştü. Parlak yıldızlar, koparılmış piyano telleri gibi belirgin sesler çıkarıyor

Bilim insanları ve müzisyenlerden oluşan ekibin sese dönüştürdüğü sadece görüntüler değil.

Webb'in gaz devi ötegezegen WASP-96 b'nin atmosferine ilişkin verileri, alçalan tonlarla ve damlayan su gibi bir efektle dolu bir ses ortamına dönüştü.