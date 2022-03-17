James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni fotoğraf

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, James Webb Uzay Teleskobu, 11 Mart'ta "ince evreleme" olarak bilinen kritik ayna hizalamasını tamamladı.

James Webb çalışma ekibi, hizalamanın ardından, teleskobun optik performansının hedefleri karşılayabileceğini ve hatta aşabileceğini duyurdu.

Öyle ki, kaydedilen yeni görüntüde hizalama için parlak bir yıldıza odaklanılırken arka plandaki galaksi ve yıldızların net biçimde görülmesinin teleskobun hassasiyetini ortaya koyduğu vurgulandı.

Ekip ayrıca, teleskobun optik yörüngesinde hiçbir ölçülebilir kirlilik ya da ciddi sorunla karşılaşmadı.

Çalışma ekibi yöneticilerinden Leen Feinberg, "Webb'in başaracağı inanılmaz bilimi mümkün kılmanın yanı sıra, bu gözlemevini tasarlayan, inşa eden, test eden, başlatan ve şimdi işleten ekipler, uzay teleskopları inşa etmek için yeni bir yola öncülük ettiler." ifadesini kullandı.