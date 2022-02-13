James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntüler geldi

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı ilk görüntüleri dün paylaştı.

Fotoğraflar bulanık olsa da önemli çünkü birincil aynanın, evrenin görüntülerini çekmesi için ayarlanması gerekecek ve bu süreçte bu fotoğraflardan yararlanılacak.

Değeri 10 milyar dolar olan teleskopla evrende 3,7 milyar yıl önce oluşmuş ilk yıldızlar ve galaksilerden gelen ışığın yakalanması hedefleniyor.

Bu adımı yaza kadar atmak isteyen bilim insanları, gözlem aracının sistemlerinin düzgün çalışması için faaliyetlerini sürdürüyor.

18 altıgen ayna parçasının birleşmesiyle oluşan ana aynanın hizalanması da faaliyetlerden biri.

NASA, aylardır devam eden sürecin ilk aşamasında sona yaklaşıldığını duyurdu.

HD 84406 adlı yıldızın ışığının önce James Webb'in ikincil aynasına ve daha sonra Yakın Kızılötesi Kamera'ya (Near Infrared Camera - NIRCam) yansıtılarak yakalanan görüntüde 18 beyaz nokta var.

Bunlar birincil aynayla yakalandı.

Uzay ajansı ayrıca NIRCam'in içindeki özel bir lensle çekilen bir selfie de yayımladı.

​​​​​​​NIRCam'le ilgilenen araştırmacı Marcia Rieke gelişmelerle ilgili şöyle konuştu:

James Webb ekibi, görüntü yakalamak ve teleskobu hizalamak için atılan ilk adımlar çok iyi gittiği için sevinç dolu.

James Webb uzayda ne yapacak?

Gökbilimciler daha Hubble'ın fırlatıldığı dönemde onun yerini alacak, güçlü bir teleskop arayışına girmişti. Tartışmaların ve planların sonunda 2004'te James Webb Uzay Teleskobu'nun inşa süreci başladı.

Projede 10 binden fazla kişi çalıştı ve bütçesi giderek artarak, yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı.

25 Aralık 2021'de fırlatılan teleskop, "Dünya benzersiz mi?", "Ona benzer başka gezegen sistemleri var mı?" ve "Evrende yalnız mıyız?" gibi çok temel sayılan ama henüz tam olarak yanıtlanamamış soruların peşinden gidecek.

Gözlem aracı, birbirinden epey farklı ötegezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.

Teleskobun bir diğer amacı da yıldızların evriminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Kızılötesi ışıkta gözlem yapan araç, bir zaman makinesi görevi görecek.

Güçlü teleskopları kullanarak çok uzaktaki gök cisimlerini inceleyen bilim insanları, ilgili gök cisminden gelen ışığın Dünya'ya ulaşma süresi uzadığı için "zamanda geriye bakma" imkanı yakalıyor.

NASA yetkililerine göre James Webb Uzay Teleskobu 13,5 milyar yıl öncesini, yani evrenin yeni oluştuğu zamanı gözlemleyebilecek kadar güçlü.

Kaynak: Independent Türkçe, AFP, Space.com