James Webb Uzay Teleskopu verileri yanlış mı?

James Webb uzay görevine başlamasından kısa süre sonra, eşsiz keşfilerde bulundu ve göz alıcı görseller paylaştı.

Ancak bilim insanlarının teleskop bir gözlem yaptıktan sonra bulguları yorumlamak için kullandıkları modelleri inceleyen araştırmacıların kötü bir haberi var.

Webb'den gelen veriler yanlış yorumlanmış olabilir.

Nature Astronomy'de yayınlanan yeni bir makalenin ortak yazarı olan MIT lisansüstü öğrencisi Prajwal Niraula'ya göre, bilim insanlarının ışığın bir atmosferden nasıl geçtiğini anlamak için kullandıkları modeller yeterince doğru değil.

Webb, spektroskopi aletini kullanarak bir gezegenin atmosferinden geçen ışığın dalga boylarını ölçerek dış gezegenleri (Güneşimiz dışındaki yıldızların etrafındaki gezegenleri) inceliyor.

Bu da modellerin hatalı sonuç vermesine yol açabilme riski taşıyor.

Niraula bir basın açıklamasında , "Şu anda, spektral bilgilerin şifresini çözmek için kullandığımız model, James Webb teleskopundan elde ettiğimiz verilerin kesinliği ve kalitesi ile aynı seviyede değil. Oyunumuzu geliştirmemiz ve opaklık sorununu birlikte çözmemiz gerekiyor." dedi.

Opaklık sorunu yaşam belirtilerini gözden kaçırabilir

Webb'in spektrometre cihazı, bir ötegezegenin atmosferi boyunca parlayan ışığın dalga boylarının bir koleksiyonu olan bir "spektrum" elde eder.

Farklı moleküller ışığı farklı dalga boylarında emdiği için, bir spektrumun benzersiz modeli, bilim insanlarına, biyolojik aktivite belirtilerine işaret edebilecek gazlar ve organikler de dahil olmak üzere, bir gezegenin atmosferinde hangi miktarlarda hangi bileşiklerin bulunduğunu söyleyebilir.

Dolayısıyla, pratikte opaklık modeli problemini çözmemek, bilim insanlarının bir ötegezegende yaşam belirtilerini gözden kaçırmaları veya bir ötegezegen atmosferinde potansiyel uzaylı yaşam belirtileri için yanlış bir pozitif almaları anlamına gelebilir.