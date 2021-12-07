Japon milyarder uzay yolculuğuna çıkıyor

Japon milyarder Yusaku Maezawa, yarın başlayacak gezisiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) 2009 yılından bu yana ziyaret edecek ilk uzay turisti olacak.

Yuri Gagarin Kosmonot Eğitim Merkezi'nde haziran ayında kampa giren ve bu tarihten bu yana eğitimlerini aralıksız sürdüren Maezawa, asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılacak Soyuz MS-20 uzay aracıyla UUİ'ye doğru yolculuğu çıkacak.

Rus kozmonot Aleksander Misurkin'in eşliğinde gerçekleşecek uzay yolculuğu 12 gün sürecek. Aynı zamanda film yapımcısı olan Hirano, bu yolculuğun belgesel filmini çekecek.

Maezawa, yolculuğa başlamadan önce düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Kendimi ilkokula giden bir çocuk kadar heyecanlı hissediyorum. Uzaya gidebileceğimi düşünmüyordum. Yıldızlarla dolu gökyüzünü ve gök cisimlerini hep çok sevdim. Bu fırsata sahip olduğum ve sonunda hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimi şanslı hissediyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.

Japon ‘sıra dışı’ milyarder 2023 yılında SpaceX ile Ay’a gidecek

Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu yolculuğun ardından özel davet ettiği 8 kişiyle birlikte SpaceX ile 2023'te Ay'a gitmeyi planlıyor.

Projenin başında geziye 8 sanatçıyı davet etmeyi planlayan milyarder daha sonra fikir değiştirerek, dünyanın dört bir yanından sekiz kişiyi bu özel yolculuğa çağırmıştı.

Amerikalı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin ürettiği "Starship" adı verilen uzay mekikleri yolculuğun ardından tekrar kullanılabilme özelliğine sahip. Fakat şu ana kadar Amerikalı teknoloji şirketinin ürettiği iki prototiple yaptığı denemeler başarısızlıkla sonuçlandı.

Dünyanın belki de en pahalı yolculuğuna katılacak 8 kişinin tüm masraflarını karşılayacak Yusaku 2019'da Zozo adlı moda perakende sitesini SortBank'a satmıştı.

46 yaşındaki iş insanı araba ve sanat eserleri koleksiyonları ile tanınıyor. Ayrıca Twitter hesabını kullanarak yaptığı bağışlar nedeni ile Japonya'da en fazla takip edilen kullanıcılardan biri. 2 milyar dolar civarında bir servete sahip Yusaku, son olarak Amerikalı ressam Jean-Michel Basquiat'nin açık artırmaya çıkan bir tablosuna 111 milyon dolar ödemişti.

Kaynak: Euronews