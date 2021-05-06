Jeff Bezos, uzaya bilet satışına başlıyor

ABD'li iş insanı Jeff Bezos'un sahip olduğu Blue Origin şirketi, New Shepard isimli uzay aracıyla yörünge altı seyahat için bilet satışına bugün başlıyor.

Şirketin ilk uçuş tarihi, havada ne kadar kalınacağı ve bilet fiyatlarıyla ilgili detayları bugün açıklaması öngörülüyor.

Reuters daha önce rakip firmaları da göz önünde bulundurarak uzay altı yolculukta kişi başına minimum 200 bin dolar ücret alınmasının beklendiğini aktarmıştı.

Kaynak: Euronews