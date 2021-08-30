Kozmonotlar uzay istasyonunda yeni çatlaklar buldu

23 yıldır uzayda hizmet sunan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun eskimeden kaynaklı sorunlarına yenileri eklendi.

Rus uzay şirketi RSC Energia Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni çatlaklar tespit ettiğini açıkladı.

RSC Energia şef mühendisi eski kozmonot Vladimir Solovyov Rus haber ajansı RIA'ya yaptığı açıklamada Zarya modülünün bazı yerlerinde yüzeysel çatlaklar tespit edildiğini belirtti ve "Bu kötü bir durum ve çatlakların zaman içinde yayılmaya başlayabileceğine işaret ediyor" diye konuştu.

Solovyov'un çatlakların hava sızıntısına neden olup olmadığına dair bilgi vermediği kaydedildi.

Yetkili daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ekipmanın eskimeye başladığı ve 2025'ten sonra bozuk ekipman "fırtınası" yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Arıza haberleri sıklaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan son dönemde benzer haberler geliyor. Rus yetkililer geçtiğimiz ay istasyonu kontrolden çıkaran bakım hatası kaynaklı bir yazılım arızası bildirdi.

Arıza, Rus araştırma modülü Nauka'nın istasyona kenetlendikten birkaç saat sonra jet pervanelerinin kazara yeniden çalışması sonucu istasyonun içindeki yedi mürettebatla birlikte normal uçuş pozisyonundan çıkarak yörünge menzilini tamamen kaybetmesine neden olmuştu.

Rus uzay ajansı Ruscosmos geçtiğimiz ay istasyonun yaşam bölümüne hizmet sağlayan Zvezda servis modülünde de hava sızıntısından kaynaklanan bir basınç kaybı rapor etti.

Roscosmos 2024'e kadar istasyonda yeralacağını belirtmiş, ABD'nin Rus uydularının fırlatılmasını engelleyen uzay sektörüne yönelik yaptırımları kaldırmadığı takdirde Moskova'nın 2025'te Uluslararası istasyondan çekileceğini duyurmuştu.

2018 yılında istasyonun Soyuz aracında oksijen sızıntısına sebep olan bir delik belirlenmiş, "bir gök cisminin neden olduğu” tahmin edilen delik istasyondaki astronotlar tarafından parmakla tespit edilerek bant ve dolgu malzemeleriyle kapatılmıştı.

Kaynak: Euronews