Mars'tan gelen Siyah Güzellik'in kökeni belirlendi

Yetkililer tespitin, Mars'ın tarihi hakkında ipuçları verdiğini belirtti.

NWA 7034 diye adlandırılan meteorit, 2011'de Fas'ta keşfedilmişti. Keşfedildiğinden beri bu göktaşı üzerinde incelemeler yapılıyor. Ancak meteoritin tam olarak nereden geldiği şimdiye kadar bilinmiyordu.

Bilim insanları, Mars yüzeyinde çapı 100 metreyi bulaşan çarpma kraterlerinin boyutunu ve dağılımını analiz etmek için makine öğrenim algoritması geliştirdi. Yapay zeka, Mars Reconnaissance Orbiter'ın (Mars Keşfi Yörünge Aracı) yakaladığı on binlerce görüntüyü değerlendirdi.

Uzmanlar bunun ardından, Dünya'ya ulaşan Mars meteorlarının çıkış noktası olabilecek 19 krater belirledi. Kraterlerin özellikleri NWA 7034'le karşılaştırılınca, sadece bir kraterin uyuştuğu görüldü.

Uluslararası Astronomi Birliği, bu tür küçük kraterlere Dünya'da nüfusu 100 binden az olan bölgelerin adının verilmesini şart koşuyor.

Siyah Güzellik'in geldiği kratere de Avustralya'nın Karratha bölgesinin adı verildi.



Araştırma ekibinden gezegenbilimci Anthony Lagain, Karratha'nın dünyadaki en eski kayaların yer aldığı Pilbara'ya çok yakın olduğunu ve adı bu yüzden koyduklarını belirtti.

12 Temmuz'da Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan bulgular ayrıca NWA 7034'ün en eski parçalarının, yaklaşık 1,5 milyar yıl önce Mars yüzeyinden koptuğunu gösteriyor. Bunlar, NWA 7034'ün geri kalanıyla birlikte Karratha kraterini oluşturan çarpışmanın etkisiyle 5-10 milyon yıl önce gezegenden fırladı.

Gezegenbilimci Lagain, "Artık kayanın Terra Cimmeria-Sirenum bölgesinden geldiğini biliyoruz. Burası, Mars'ın evriminin ve farklılaşmasının ilk aşamasını anlamak için ipuçları barındırıyor" dedi:

Mars'ın nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamak istiyorsak, bu bölgeyi şu ankinden çok daha fazla analiz etmemiz gerekiyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Guardian, Space.com