BAE'nin Mars'a gönderdiği insansız uzay aracından ilk görüntüler geldi

BAE Ulusal uzay ajansından pazar günü yapılan açıklamada, 'Emel' sondasının ilk Mars görüntüsünü çarşamba günü gezegenin yörüngesine girdikten bir kaç gün sonra gönderdiğini duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, "BAE Mars misyonu, güneş sisteminin en büyük yanardağı Olimpus Dağı'nın sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan görüntüsünü yakaladı" dedi.

Arap dünyasının ilk gezegenler arası görevinde bulunan Emel isimli uzay aracı 7 ay içerisinde 482 milyon kilometre yol kat ederek çarşamba günü Mars'ın yörüngesine girdi. Uzay aracı, yörüngedeki görevi kapsamında Mars atmosferini mevsimsel değişimlerle birlikte haritalandırılacak.

BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Mektum, uzay aracından çekilen görüntüyü twitter hesabından, "Tarihte bir Arap uzay aracı tarafından çekilmiş ilk Mars görüntüsü" ifadeleriyle paylaştı.

BAE'ye ait Emel uzay aracı, Çin'in Tianwen-1 ve Amerikan Mars 2020 misyonlarının aksine " Kızıl Gezegen'in yüzeyine inmeyecek.

Emel'in Mars atmosferi hakkında bilgi paylaşımına Eylül ayında başlaması bekleniyor. Üç araçtan gönderilecek bilgiler, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının erişimine açık olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mars görevine bir ulusal gurur meselesi olarak bakıyor.

Emirliğin kuruluşunun ellinci yılına denk gelen görevin yörüngeye erişmesinin geri sayımı dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Emel yörünge aracı hali hazırda Mars'ın etrafında dönen 3 Amerikan, 2 Avrupalı ve bir Hindistanlı uzay araçlarına katılacak.

Emirlik uzay aracını geliştirirken tek başına hareket etmek yerine Colorado Üniversitesi, California Berkeley Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi gibi bu alanda tecrübeli kurumlarla birlikte çalıştı. Colorado'da üretile uzay aracı fırlatma için Japonya'ya gönderildi.

Kaynak: EURONEWS