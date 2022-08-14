Mavi balina büyüklüğündeki asteroid, Dünya'ya yaklaşıyor

"Potansiyel olarak tehlikeli" bir asteroid bugün Dünya'yı hızla teğet geçecek.

2015 FF adlı uzay kayası, yaklaşık olarak yetişkin bir mavi balinanınkiyle aynı olan 13 ila 28 metrelik bir çapa sahip.

Asteroid saatte 30 bin 10 kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerlerken, uzayda 4,3 milyon kilometre, yani gezegenimizle Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 8 katı mesafeden gelecek.

NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.

Başka bir asteroidden gelen beklenmedik bir darbe kayayı kolayca Dünya'ya doğru fırlatabilir.

Gezegenimizde insanları çarpmalara hazırlamak için birçok erken uyarı sistemi var. Avrupa Uzay Ajansı'nın gezegen savunma topluluğu martta bir asteroidi Dünya'ya çarpmasından saatler önce tespit etti.

Ayrıca NASA, yeryüzündeki yaşamı tehdit eden muhtemel bir çarpmayı durdurabilecek bir uzay aracı da hazırlıyor. Bu yıl NASA, Dünya'dan 10 milyon 782 bin 604 kilometre uzaklıktaki Didymos asteroidine yönelik Dart (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) görevini başlattı.

Bu görev, saatte 24 bin 140 kilometre hızla bile asteroidi yörüngesinden sadece biraz saptıracak. Ancak bilim insanları potansiyel olarak tehlikeli asteroidleri yeterince erken tespit ederse bu, rotalarını değiştirmek için gayet yeterli olabilir.

Fakat başaramazlarsa, sonuçlar yıkıcı olabilir. NASA önderliğinde düzenlenen bir haftalık tatbikatta, devasa bir asteroidin Dünya'ya yönelmesi durumunda, hazırlanmak için 6 ay verildiğinde bile, felaketin kaçınılmaz olacağı sonucuna varıldı.

Katılımcılar, "Bu senaryoyu gerçek hayatta yaşarsak, mevcut kabiliyetlerimizle bu kadar kısa sürede herhangi bir uzay aracı fırlatamayız" dedi.

Böyle bir olaya verilecek tek tepki asteroid çarpmadan önce bölgeyi tahliye etmek olacaktır fakat mevcut örnekte darbe bölgesi Kuzey Afrika ve Avrupa'nın büyük bölümlerini kapsıyor.