Mavi Dolunay 31 Ekim’de gerçekleşecek

31 Ekim’de nadir görülen ‘mavi dolunay’ gerçekleşecek. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşeceğini açıkladı. NASA 31 Ekim’deki dolunayın “mavi dolunay veya mavi ay” olacağını kaydetti.

Yeni gök olayı ile ilgili açıklamalardan bulunan NASA her yıl 12 adet dolunay meydana geldiğini ancak bu yıl 13 dolunay görüleceğini duyurdu. Fazladan görülen dolunayın mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı açıklandı.

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan mavi ay, Ay’ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor.

Dünya’da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından mavi ay olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay’ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın mavi dolunay, 1991 yılında görüntülendi.

Kaynak: Diriliş postası