NASA, atomik uzay gemileri için Pentagon ile iş birliği yapıyor

Yönetici Bill Nelson, "NASA, 2027 gibi yakın bir tarihte, nükleer termal tahrik teknolojisini geliştirmek ve göstermek için uzun vadeli ortağımız DARPA ile birlikte çalışacak" dedi ve iki kurumun geleceği birlikte ateşleyeceğini söyledi.

NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü (STMD) nükleer termik motor için teknik geliştirme den sorumlu olurken , Pentagon'un araştırma şubesi reaktör ve motoru geliştirmek için ana yüklenici olacak.

Gelecekteki gemi, Çevik Cislunar Operasyonları için Gösteri Roketi veya DRACO ismiyle adlandırıldı.

DARPA Direktörü Stefanie Tompkins, iki ajansın 1960'ların Apollo Ay programı tarafından kullanılan Saturn V roketinden modern zamanlarda uydu yakıt ikmaline kadar "uzun ve verimli bir iş birliği geçmişine" sahip olduğunu belirtti.

Tompkins, DRACO programının " modern ticaret, bilimsel keşif ve ulusal güvenlik için kritik" bir alanda uzay teknolojisinde ileri sıçramalara olanak sağlayacağını da sözlerine ekledi.

1960'larda NASA ve DARPA arasında bir ortak girişim olan Project Orion, yönlendirilmiş fisyon bombaları patlamasıyla çalışan bir uzay gemisi tasarladı.