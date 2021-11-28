NASA, Ay'a nükleer santral kuracak

NASA'nın Artemis göreviyle, insanlar 2025'te Ay'a iniş yapacak. Ancak astronotların burada kalıcı bir üs kurabilmek için sürdürülebilir enerji kaynağı şart.

Son zamanlarda Mars ve Ay için uzay çalışmalarına hız kazandıran ABD, insanların uzay ortamında enerji ihtiyacını karşılayacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl ABD Enerji Bakanlığı, insanlığın zorlu uzay ortamlarında uzun süre kalabilmesini sağlayacak, “fizyon yüzey güç sistemi” ismi verilen santraller için resmen inşa talebinde bulunmuştu.

NASA, FİKİR İSTİYOR

NASA, Ay'a bir nükleer güç reaktörünün nasıl yerleştirilebileceği hakkında fikir toplamaya başladı.

Nükleer araştırma tesisi Idaho Ulusal Laboratuvarı, Enerji Bakanlığı ve NASA, reaktörün geliştirilmesi için gelen fikirleri değerlendirmeye alacak.

2026 YILINDA SİSTEM HAZIR OLACAK

ABD'nin Mars ve Ay'a reaktör kurma projesi iki aşamadan oluşacak. Birinci aşamada reaktörün tasarımı oluşturulacak ve ardından ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada ise bir test rreaktörü geliştirilecek ve reaktörün uçuş-iniş sistemleri 2026 yılına kadar hazır olacak.

Kurulacak reakötörün ihtiyacı karşılayabilmesi için en az 10 kilovatlık kesintisiz elektrik üretimi yapabilmesi gerekiyor. Enerji Bakanlığı, Ay veya Mars'taki enerji ihtiyacını karşılamak için birden fazla reaktör kurulacacağını belirtiyor.

Kaynak: Ensonhaber