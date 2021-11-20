NASA, Ay için girişimci arıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’da nükleer santral kurma planlaması yapacak girişimcilerin görüşlerini almaya hazır olduğunu açıkladı.

NASA ile birlikte ABD Enerji Bakanlığı tarafından yapılan ortak duyuruda, Ay’da nükleer enerji santrali kurulması konusunda proje veya planı olanların görüşlerinin alınıp dinleneceği aktarıldı. Duyuruda, tekliflerin 19 Şubat’a kadar teslim edilmesi istendi.

NASA, 2026 yılına kadar Ay’da çalışır durumda bir nükleer reaktör olmasını hedefliyor. Buna göre, inşa edilecek nükleer santral, dünyada üretilecek ve yine bunun ön testleri dünyada tamamlanacak.

NASA, ilk uçuş sistemini, iniş takımını ve nükleer reaktörü altı yıl içinde tamamlamayı, önce Ay’a daha sonra ise Mars’a göndererek, uzun görevlerin önünü açabilecek bir sistem kurmayı planlıyor

Sistemin ilk adımda kesintisiz olarak en az 40 kilovat enerji üretmesi ve 10 yıl boyunca çalışması hedefleniyor.

Dünya'dan Ay'a fırlatılacak nükleer enerji üretecek sistemin 6 metre uzunluğunda ve 4 metre çapında bir silindirin içine sığması ve 6 bin kilogram daha fazla olmaması isteniyor.

ABD Enerji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Fizyon Yüzey Gücü Projesi sorumlusu Sebastian Corbisiero, "Ay'da güvenilir, yüksek ve güçlü bir enerji sistemi sağlamak, insanoğlunun uzay araştırmalarında hayati bir sonraki adımı olacak ve bunu başarmak bizim elimizde.” diyerek görüşlerini açıkladı.

Kaynak: Euronews