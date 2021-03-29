NASA'dan rahatlatan açıklama

NASA, daha önce 2068 yılında gezegenimize yakınlaşacağını açıkladığı dev asteroidin, yeni teleskop gözlemlerine göre en az 100 yıl boyunca Dünya'ya tehdit oluşturmayacağının belirlendiğini duyurdu.

Ajans ayrıca adını antik Mısır mitolojisindeki kaos tanrısı Apep’ten alan Apophis adlı dev gök taşını "riskli astreoid listesinden" de çıkardı.

Yine de Dünya için tehdit oluşturan ortalama 2 bini aşkın asteroid olduğu düşünülüyor.

'Apophis tehlikeli asteroidlerin başında geliyordu'

NASA yetkilisi Davide Farnocchia yaptığı açıklamada, "2068 etkisi artık olasılık alanında değil ve hesaplamalarımız en azından önümüzdeki 100 yıl boyunca herhangi bir risk göstermiyor" dedi.

Farnocchia, "Üniversiteden sonra asteroidlerle çalışmaya başladığımda, Apophis tehlikeli listesinin başındaydı. Listeden çıktığını görmek beni mutlu etti” ifadelerini kullandı.

2029'da Dünya'nın 32 bin kilometre yakınına gelecek

Bilim insanları, bu ayın başlarında radar gözlemleri sayesinde Apophis'in güneş etrafındaki yörüngesini detaylıca incelemeyi başardı. Gözlemler sonucunda ayrıca gök taşının 13 Nisan 2029'da Dünya'nın 32 bin kilometre yakınına geleceği belirtildi.

Kaynak: Euronews