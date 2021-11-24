NASA, DART misyonu için yola koyuldu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'ya çarpma tehlikesi olan asteroidlere çarpıp yörüngelerini değiştirecek teknolojiyi test için uzay aracı fırlattı.

'DART' (Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi) adı verilen 330 milyon dolarlık misyon kapsamında SpaceX Falcon 9 roketinin üstüne yerleştirilen uzay aracı, Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden ateşlendi.

Uzay aracı, her şey yolunda giderse, Dünya'ya tehlike arz etmese de 24.139 km/s hızla hareket eden 160 metrelik Dimorphos asteroidine Eylül 2022'de çarpacak ve yörüngesini değiştirmeye çalışacak. Çarpışmanın Dünya'nın 11 milyon kilometre uzağında gerçekleşmesi bekleniyor.