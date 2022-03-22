NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

NASA'dan yapılan açıklamada, Ötegezegen Arşivi’ne en son eklenen 65 gezegenle "ötegezegen" sayısının 5 bini geçtiği belirtildi.

NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsünde araştırmacı Jessie Christiansen, yaptığı açıklamada, "Bu, sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.

Güneş Sistemi’nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, "ötegezegen" adı veriliyor.