NASA'nın 38 yıllık uydusu Dünya'ya düşecek

NASA, uydu enkazının herhangi bir kişinin üzerine düşme ihtimalinin "çok düşük" olduğunu belirtti.

Yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki uydunun büyük bir kısmı atmosfere girişte yanacak ancak bazı parçalarının yeryüzüne düşebileceği belirtiliyor.

Uzay ajansı, oluşabilecek enkaz nedeniyle herhangi bir kişinin yaralanma olasılığını 9 bin 400'de 1 olarak açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı da uydunun pazar günü düşmesini beklediklerini bildirdi.

Kaliforniya merkezli bazı teknoloji firmaları ise düşmenin pazartesiye sarkabileceğini belirtiyor.

ERBS olarak bilinen Radyasyon Uydusu (Earth Radiation Budget Satellite), 5 Ekim 1984 tarihinde uzay mekiği Challenger ile fırlatılmıştı.

2 yıllığına gönderildi, 21 yıl görev yaptı, 2005'te emekli edildi

Beklenen misyon süresi iki yıl olmasına rağmen 21 yıl boyunca görev yapan uydu, 2005 yılında emekli edilene kadar ozon ve diğer atmosferik ölçümleri yapmaya devam etti.

Uydu bu süre boyunda, Dünya'nın Güneş'ten gelen enerjiyi nasıl emdiğini ve yaydığını inceledi.

ERBS uzay aracı, NASA'nın üç uydulu ERBE görevinin bir parçasıydı.

İkisi Dünya'nın ışınımsal enerji bütçesini ölçmek için, biri de ozon dahil stratosferik bileşenleri ölçmek için olmak üzere üç misyon taşıdı.

Dünya'nın Güneş'ten emdiği veya yaydığı enerji miktarı arasındaki denge olan "enerji bütçesi", iklim sağlığının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bunun anlaşılması hava durumu modellerinin ortaya çıkarılmasına da katkı sağlıyor.

Keza stratosferdeki ozon konsantrasyonlarının, Dünya'daki yaşamı zararlı ultraviyole radyasyondan korumada önemli bir rol oynadığı biliniyor.

ERBS'nin gözlemleri, araştırmacıların insan faaliyetlerinin Dünya'nın radyasyon dengesi üzerindeki etkilerini ölçmelerine katkı sağladı.

NASA, mevcut Bulutlar ve Dünya'nın Işıma Enerjisi Sistemi (CERES) uydu araçları paketini de içeren projelerle ERBE misyonunu geliştirmeye devam etti.

Kaynak: Euronews