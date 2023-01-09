NASA'nın radyasyon uydusu Dünya atmosferine girecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 38 yıl önce radyasyon uydusu ERBS'yi uzaya fırlattı.

Atmosferdeki değişimleri gözlemleyip ölçümler yapan uydu, 2005'te görevini tamamladı ve uzay çöpü haline geldi.

Yıllardır dünyanın etrafında dönen 2 bin 500 kiloluk uydunun Dünya atmosferine girmesi bekleniyor.

ERBS'nin büyük bir kısmı bu giriş sırasında yanarak kül olacak.

Uydunun kimi parçalarının Dünya'ya düşebileceği ancak zarar verme riskinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

Uydunun tam olarak ne zaman ve hangi bölgeye düşeceği ise belirsizliğini koruyor.