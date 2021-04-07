NASA'nın son Mars fotoğrafında gökkuşağı ayrıntısı

Uzay ajansının Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın arka planında görülen yay şeklindeki bir ayrıntı, sosyal medya kullanıcılarının merakını cezbetti. Söz konusu şekil, Ingenuity'nin sol tarafında bir gökkuşağı gibi uzanıyordu.

Bazı kullanıcılar bu nedenle Mars'ta bir gökkuşağı gördüklerini düşündü. Bazıları ise şeklin, Mars bulutlarındaki buz kristallerinden kaynaklandığını savundu. Ancak kamera merceğinden şüphelenenler de vardı.

Amerikan Meteoroloji Derneği'nin eski başkanı, hava durumu ve iklim uzmanı Dr. Marshall Shepherd ise şeklin sırrını çözmek için iki uzmanla konuştu.

O uzmanlardan biri NASA'nın Mars Programı'nın eski üyesi ve uzay şirketi Lockheed Martin'in teknoloji uzmanı Lisa May'di. May, Mars'ta yağmur yağmadığını, yalnızca atmosferin üst kısmında su buharı ve su buzundan oluşan bulutlar olduğunu ifade etti.

Bilim insanı söz konusu şeklin, aracın HazCam kamerasından kaynaklandığını düşündüğünü aktardı. NASA'nın Mars'a gönderdiği Spirit, Opportunity, Curiosity ve Perseverance uzay araçlarının ön ve arka kısımlarına monte edilen kameralara HazCam ismi veriliyor.

NASA genel merkezinde görevli bilim insanı ve robotikçi Dave Lavery de şekli, "Kesinlikle bir gökkuşağı değil. Sadece kamera merceğindeki iç yansımalar" diye yorumladı.

Bunu sıradan kameraların merceklerinde meydana gelen ışık yansımalarına benzeten Lavery, şunları söyledi.

Uzay aracı helikopterin hemen hemen kuzeyinde. Bu görüntüler Mars saatiyle öğleden sonra iki civarında çekildi. Yani bu sırada uzay aracı dümdüz güneye bakıyordu.

Aynı zamanda NASA'nın Güneş Sistemi Keşif Programı'nı yöneten Lavery'ye göre bu koşullar, kameranın başıboş ışık yansımalarını yakalaması için ideal bir ortam oluşturdu.

NASA, Perseverance'ın Ingenuity helikopterini uçuş denemesi için serbest bıraktığını 4 Nisan'da duyurmuştu. Ingenuity artık Perseverance'ın karnındaki bölmesinden çıkarak ayaklarını yere basmış ve Mars yüzeyinde tek başına kalmıştı.

11 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan uçuş denemesi başarıya ulaşırsa Ingenuity, Dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter olacak.

Uçuşlardan gelecek bilgiler ışığında NASA, gelecekte Mars'a yapılacak diğer keşif görevlerinde bu tür hava araçlarına daha çok yer verecek. Zira bilim insanları, Mars'ta uçması için yeni nesil helikopterler geliştirecek.

O helikopterler mürettebatlı görevlerde astronotlar için küçük yükleri taşıma işini üstlenecek ve uçurum, mağara, derin kraterler gibi ulaşılması zor yerleri inceleyecek.

İşte bu hedef doğrultusunda yapılacak deneme, Ingenuity'nin Mars'taki 31 günlük programı boyunca gerçekleştireceği 5 uçuştan ilki olacak.

Kaynak: Independent Türkçe