NASA'nın uzay aracı, Bennu'ya ulaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay aracı OSIRIS-REx'in gök taşı Bennu'ya indiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx'in 2 senelik yolculuğun ardından 500 metre çapındaki Bennu'ya ulaştığını bildirdi.

Bennu'ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx gök taşından bazı örnekler toplayacak.

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, güneş sistemimiz ile ilgili detaylı verilere ışık tutması bekleniyor.

OSIRIS-REx'in Eylül 2023'te Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Kaynak: AA