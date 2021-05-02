NASA'nın yeni başkanı eski bir astronot
NASA'nın yeni başkanı eski bir astronot olan Bill Nelson oldu. Eski senatör Bill Nelson, 78 yaşında.
Uzay 02.05.2021, 02:26
ABD'de eski astronot ve Florida eyaletinin eski senatörü Bill Nelson, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının yeni başkanı oldu.
ABD Senatosunda dün gece yapılan oylamada, Nelson'ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.
Nelson, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen aday gösterilmiş, Senato Ticaret Komisyonu 28 Nisan'da adaylığı kabul ederek onay için Senato'ya sevk etmişti.
78 yaşındaki Nelson, NASA'nın 14. yöneticisi oldu.
Kaynak: AA
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