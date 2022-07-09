NASA, Ötegezegen Seyahat Bürosu açtı

Özel uzay yolculuğu rezervasyonu yapmak hâlâ milyarderlerin ve milyonerlerin sahası; üstelik bu sadece Dünya yörüngesine ulaşmak için. Örneğin nispeten yakınlardaki bir ötegezegeni ziyaret etmek, paranın satın alabileceği bir yolculuk değil.

Trappist 1e'yi ele alalım, Dünya'ya 39 ışık yılından sadece biraz daha uzaktaki yıldızının yaşanabilir bölgesinde dönen Dünya benzeri bir ötegezegen. Şu anda en uzaktaki insan yapımı nesne olan ve saatte yaklaşık 56 bin kilometre hızla seyahat eden Voyager 1'in bu mesafenin yarısından daha azını kat etmesi 40 bin yıldan fazla zaman alır.

Ama ötegezegenlerin hayaline doğru bir tura çıkmak için warp motorunun ortaya çıkışını beklemenize gerek yok. NASA şimdi, Trappist 1e gibi Dünya benzeri ötegezegenlerin yanı sıra lav gezegeni 55 Cancri e gibi daha egzotik gezegenlerin, hepsi indirilebilir posterleriyle birlikte gelen rehberli görsel turlarından oluşan Ötegezen Seyahat Bürosu'nu sunuyor.



55 Cancri e posterinde "Gökyüzü hiç bitmeyen bir lav okyanusunun üzerinde parlıyor" yazıyor.

Kendiniz renklendirmek için posterin tarama çizim versiyonlarını da indirebilirsiniz.

Bilim insanları, NASA'nın Kepler ve Tess uzay araçları arasında, Güneş Sistemi'mizin ötesinde 5 binden fazla gezegen keşfetti. Bir gün bunların bazılarının uzaylı yaşam barındıracak şekilde yaşanabilir olduğu kanıtlanabilir.

Elde ettiği ilk görüntüler 12 Temmuz'da kamuoyuna açıklanacak NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, bilim insanlarına bu gezegenlerden bazılarını daha ayrıntılı incelemeye başlamak için ihtiyaç duydukları araçları verecek ve bizi Dünya yaşamının evrende yalnız olup olmadığına sorusuna cevap vermeye yaklaştıracak.