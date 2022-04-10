NASA uzay istasyonuna ilk ticari yolcuları kabul etti

55 milyon dolar ödediler, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kabul ettiği ilk ticari yolcular oldular.

Yolculuklarının hedefi uzayda kurulacak ilk özel istasyon için inceleme ve araştırma yapmak.

Axiom Space şirketi, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ile iş birliği içinde, yeni uzay misyonuna başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX firmasına ait Crew Dragon Freedom kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

55 milyon dolar ödediler

Ekibe eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria liderlik ediyor. Mürettebatın diğer üyeleri ise Amerikan emlak yatırımcısı Larry Connor, Kanadalı iş insanı Mark Pathy ve İsrailli eski savaş pilotu Eytan Stibbe.

3 yolcu, uzaya çıkmak için 55 milyon doları gözden çıkardı. 4 kişiden oluşan ekip, uzay istasyonunda 10 gün kalacak. AX-1 adlı görevde, ilk ticari uzay istasyonunu inşa etmek için araştırma ve deney yapacak.

NASA, ekibin istasyonda Rus kozmonotların bulunduğu bölüm hariç her yere erişebileceğini açıkladı. Bu bölüme erişim için Rus ekibin izni gerekiyor.