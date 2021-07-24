NASA 'uzayda hayat projesi' için seçimini yaptı

NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’ya bilimsel keşif yolculuğu için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketi Falcon Heavy’yi seçti. NASA, bu proje için SpaceX ile 178 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ekim 2024'te başlatılması planlanan Europa Clipper adlı misyon, Europa adlı uydunun yaşamın gelişimi için uygun koşullar sağlayıp sağlamadığını keşfetmeyi amaçlıyor.

Bilim insanları, Europa’nın buzlu kabuğunun altında bir okyanusun gizlendiğine ve bu ortamda uzayda yaşamın gelişebileceğine inanıyor. Space X'in roketi, Europa'nın yanından 45 kez uçarak, yüzeyinin 16 mil (26 km) yukarısına yaklaşmaya çalışacak.

Uzay misyonu kapsamında, uydunun yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri çekilecek, buzlu kabuğunun bileşimini ve kalınlığı çizilecek, yüzeyin altındaki okyanusun derinliği ölçülecek.