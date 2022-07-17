NASA, Webb Teleskobu'nun Jüpiter ve Europa fotoğraflarını paylaştı

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun kendi Güneş Sistemi'mizden çektiği ilk fotoğraflar olan ve gaz devi Jüpiter'in kızılötesi ışıkta parladığı görüntüleri yayımladı.

Görsellerde Jüpiter'in uyduları Europa, Thebe ve Metis de görülebiliyor.

Perşembe akşamı bir NASA blogunda yayımlanan fotoğraflar, uzay ajansının kamuoyuyla salı günü paylaştığı uzak galaksi ve bulutsuların 5 görseli kadar yüksek çözünürlüklü değil.

Doğrusu Jüpiter'in görüntüleri, operatörlerin her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için teleskobu farklı nesnelere doğrulttuğu bahar döneminde, Webb'in kabul aşamasında toplanan verilerden geliyor.

Yine de bu fotoğraflar Webb'in sadece uzak galaksileri değil, kendi kozmik arka bahçemizdeki gezegenleri de inceleyerek takip edebileceği geniş yelpazedeki keşiflerin bir göstergesi. Ve görseller Jüpiter'in resmi bilimsel gözlemlerinden önce gelmesine rağmen, bilim insanları görüntünün netlik ve çözünürlük açısından çarpıcı olduğunu söyledi.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde Webb'in gezegen biliminden sorumlu yardımcı proje araştırmacısı Stefanie Milam yaptığı açıklamada, "Her şeyi bu kadar net gördüğümüze ve ne kadar parlak olduklarına inanamadım" dedi.

Güneş sistemimizdeki bu tür nesneleri gözlemlemek için sahip olduğumuz kabiliyeti ve fırsatı düşünmek gerçekten heyecan verici.

Webb'in onay aşamasına ilişkin verilerin yanı sıra salı günü kamuoyuyla paylaşılan çarpıcı ilk görüntülere dair veriler, daha fazla araştırma için Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü Mikulski Uzay Teleskopları Arşivi'nde yayımlanıyor.

Fakat bilim insanlarının bu yaz, Webb'in resmi bilim gözlemlerinin ilk döngüsü başlayana kadar uzun süre beklemesine gerek kalmayacak. Bu program, Jüpiter, Uranüs, asteroitler ve Mars'ın yanı sıra evrendeki en uzak galaksilerin gözlemlerini de içerecek.