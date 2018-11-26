NASA yıllar sonra Mars'a geri döndü

NASA'dan yapılan açıklamada, InSight uzay aracının, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırladı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yaptı.

NASA'nın 6 yıl aradan sonra Mars'a gönderdiği ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

Bugüne kadar farklı uzay kurumlarının Mars'a yaptığı iniş denemelerinde başarı oranı yüzde 40'ta kalmıştı. NASA'nın farklı araçlarla yaptığı 8 iniş denemesinin 7'si başarılı olmuştu.

InSight uzay aracı, 5 Mayıs'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

NASA'nın Mars'ta görev yapan Opportunity adlı uzay aracının devre dışı kalmasıyla Mars araştırmaları hızını yitirmişti. InSight'ın bu açığı kapatıp Mars'ın hem yüzeyi hem de yer altı yapısı hakkında detaylı bilgileri Dünya'ya iletmesi umuluyor.

Bugüne kadar Mars'la ilgili tüm araştırmalar gezegenin yüzeyiyle sınırlı kalmıştı.

NASA'nın daha önce Mars'a inmiş olan Curiosity ve Opportunity uzay araçları gezegenin yüzeyini görüntüledi ve örnekler topladı.

InSight'ın görevi ise Mars üzerinde gezip örnek toplamak olmayacak. Görev süresi boyunca aynı yerde duracak olan uzay aracı, sondaj yoluyla Mars'ın yeraltı yapısını inceleyecek.

Mars'ın katmanlarının incelenmesi, sadece Mars konusunda değil, diğer gezegenlerin oluşumu konusunda da önemli bulguların elde edilmesini sağlayacak.

InSight'ın elde edeceği bilgiler ışığında Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenleri değerlendirmek için de yeni bir bakış açısının yakalanabileceği belirtiliyor.

İlk fotoğraf ise inişten kısa süre sonra NASA tarafından internet sitesinde yayınlandı:



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 00:55