NASA’nın Orion Kapsülü Ay’a Ulaştı

NASA'nın 50 yıl önceki Apollo programından bu yana ilk kez bir kapsül Ay'ı ziyaret etti.

Proje, çarşamba günü başlayan 4,1 milyar dolarlık test uçuşunda büyük bir kilometre taşını temsil ediyor.

Mürettebatsız olan ilk test uçuşunda cansız astronot mankenlerin bulunduğu kapsül, Ay’a 130 kilometre kadar yaklaştı.

Kapsülle iletişimin yarım saat kesilmesi sebebiyle, Houston’daki uçuş kontrol ekibi motor ateşlemesinin yolunda gidip gitmediğinden ancak kapsül Ay’ın arkasından çıktığında haberdar oldu.

Önümüzdeki hafta sonu Orion’ın, NASA’nın astronotlar için tasarlanmış bir uzay aracının dünyaya mesafe rekorunu kırması bekleniyor.

1970’de NASA’nın Ay misyonu Apollo dünyadan 400 bin kilometre mesafeye ulaşmıştı.