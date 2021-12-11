New Shepard uzay aracı fırlatıldı: Yolculuk 10 dakika sürdü

Teknoloji şirketi Amazon'un Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos'a ait Blue Origin firması, New Shepard adlı uzay aracını 6 yolcusuyla fırlattı. Uçuş, yaklaşık 10 dakika sürdü.

New Shepard'ın 9 Aralık'ta planlanan fırlatma işlemi, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Uzay aracındaki yolcular arasında 1961 yılında uzaya çıkan ilk Amerikalı astronot olan Alan Shepard'ın kızı Laura Shepard Churcley de konuk olarak bulunuyor.

Şirketin yörüngealtı roketi, aslında öncü astronotun onuruna "New Shepard" olarak adlandırılıyor.

Yaklaşık 10 dakika sürdü

Şirketin Texas'taki üssünden başlayacak uzay uçuşu yaklaşık 10 dakika sürdü.

Canlı yayınlanan uçuşta zaman zaman mürettabatın neşe dolu çığlıkları duyuldu.

Altı üyeli mürettebat arasında Amerikan futbolu oyunculuğundan televizyona geçiş yapan Michael Strahan'in yanı sıra, uzay endüstrisi yöneticisi ve hayırsever Dylan Taylor, yatırımcı Evan Dick, Bess Ventures'ın kurucusu Lane Bess ile oğlu Cameron Bess de yer alıyor. Baba-oğlun uzay macerası bu alanda da bir ilki gerçekleştirdi.

6 kişilik ekip paraşütle çöle indi

Uzay yolculuğunun ardından mürettebat paraşütle çöle iniş yaptı. Böylece şirketin üçüncü insanlı uçuşu başarıyla sona ermiş oldu. İndikten sonra da kapsülde bulunan mürettebat, pencereden el sallayarak iyi olduklarını anlattı.

Kaynak: TRT Haber