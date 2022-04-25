Pasifik Okyanusu’nda uzaylı iddiası: Gökyüzünde gizemli bir cisim keşfedildi

ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; tartışmalı teorileriyle tanınan Hardvard astrofizikçisi Avi Loeb‘den yeni bir iddia geldi. Loeb, 2014 yılında Papua Yeni Gine’deki Manus Adası kıyılarında yıldızlararası bir cismin Dünya’ya düştüğüne inanıyor.

Üst düzey bir bilim insanı, Pasifik Okyanusu‘nun dibinde yatan sıra dışı bir teknolojiyi öğrenmek ve bunu kanıtlamak için bir görev planladığını belirtti. Özellikle okyanusun derinliklerinde bir uzaylı teknolojisi olduğunu düşünmesiyle de bilim dünyasını heyecanlandırdı.

ÜNLÜ ASTROFİZİKÇİ, GİZEMLİ CİSMİN ‘UZAYLI TEKNOLOJİSİ’ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Astrofizikçi Avi Loeb, 2014 yılında Dünya’ya düşen yıldızlararası cismin, bir tür uzay aracı olduğuna inanıyor. Geçen hafta yayınlanan bir ABD Uzay Komutanlığı (USSC) raporu, cismin başka bir yıldız sisteminden olduğunu doğruladı.

Bunun üzerine ajans, Manus Adası kıyılarında gökyüzüne yayılan merminin bir meteor olduğu sonucuna vardı. Ancak Loeb, bu gizemli cismin bir ‘uzaylı teknolojisi‘ olduğuna inandığını belirtti. Aynı zamanda aynı nesnenin dünya dışı varlıklar tarafından inşa edilmiş olabileceğini de öne sürdü. Konuyla ilgili bir araştırmayı müjdeleyen Loeb şunları söyledi:

Temel soru, herhangi bir meteorun kaynağında bariz yapay kompozisyonu gösterip gösteremeyeceğidir. Hayalim, Dünya dışında üretilmiş işlevsel bir ekipman parçasındaki bazı düğmelere basmak.

Hardvard’lı bilim insanı, Pasifik’i hedef göstererek, cismin indiği düşünülen okyanusun 10 kilometrekarelik bölgesinde keşif çalışmaları yapmak için ‘kelepçeleme‘ mıknatısları ile geri alma işleminin olabileceğini belirtti. Bazı bilim insanları, Loeb’in bu iddialarını ‘tuhaf‘ bulduğunu ve iddiaların ‘sorumsuzca‘ olduğunu söyledi.