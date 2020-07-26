Pentagon UFO'lara ait topladığı bilgileri paylaşmaya hazırlanıyor

Pentagon'un Tanımlanamayan Hava Olgusu Görev Gücü toplanan verilerin bir kısmını yayınlayacak.

Haber New York Times (NYT) tarafından ABD Senato İstihbarat Komitesi'nin raporuna atıfla bildirildi .

Belgeye göre, grubun tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO) görülmesi hakkındaki "verileri standartlaştırması" ve keşif izninden sonraki altı ay içinde halkı bulgularının en azından bir kısmı hakkında bilgilendirmesi gerekiyor.

NYT'ye göre grup 2017 yılında kuruldu. Bundan önce, 2012 yılında resmi olarak tamamlanan başka bir program olan Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı vardı. Bununla birlikte, içinde çalışan insanlar, programın kapanıştan sonra çalışmaya devam ettiğini iddia etti. Daha sonra, Savunma Bakanlığı bunu doğruladı.

Programın bir çalışanına göre, 2007'den beri programda çalışan Eric Davis, bazı durumlarda muayene bulunan nesnelerin kaynağını oluşturamadı. Bu onu dünya dışı oldukları sonucuna götürdü. Davis ayrıca, "bu dünyadan Dünya'da yapılmayan araçlar" için Savunma Bakanlığı için özel bir brifing düzenlediğini söyledi.

Haziran ayı ortasında Başkan Donald Trump, UFO'larla ilgili olaylardan biriyle ilgili belgelerin sınıflarını kaldırma olasılığını dikkate alacağını açıkladı. 1947'de New Mexico'daki bir çiftlikte, sahibi bilinmeyen bir nesnenin enkazını keşfettiğinde oldu. Yetkililer bunun meteorolojik bir balon olduğunu söyledi, ancak bu olaydan sonra UFO teorileri yayılmaya başladı.