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Perseverance Mars'ta Güneş tutulmasını kayıt altına aldı

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'deki Güneş tutulmasını kayıt altına aldı. Mars'ın uydusu Phobos, Güneşle gezegen arasına girdi.

Uzay 22.04.2022, 07:33 22.04.2022, 07:42
Perseverance Mars'ta Güneş tutulmasını kayıt altına aldı

NASA'nın Mars’taki uzay aracı Perseverance, kızıl gezegende Güneş tutulmasını kayıt altına aldı.

Uzay aracı, tam o anda güçlü bir yakınlaştırma özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü video kamerasını gökyüzüne çevirerek tutulmayı kaydetti.

Tutulma 2 Nisan 2022'de (Dünya tarihi) gerçekleşti ve 40 saniyeden biraz fazla sürdü.

Mars'ın doğal uydusu Phobos'un Güneş ve Mars arasına girdiği anların görüntüleri büyük beğeni topladı.

#NASA
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