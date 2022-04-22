Perseverance Mars'ta Güneş tutulmasını kayıt altına aldı
NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'deki Güneş tutulmasını kayıt altına aldı. Mars'ın uydusu Phobos, Güneşle gezegen arasına girdi.
Uzay 22.04.2022, 07:33 22.04.2022, 07:42
NASA'nın Mars’taki uzay aracı Perseverance, kızıl gezegende Güneş tutulmasını kayıt altına aldı.
Uzay aracı, tam o anda güçlü bir yakınlaştırma özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü video kamerasını gökyüzüne çevirerek tutulmayı kaydetti.
Tutulma 2 Nisan 2022'de (Dünya tarihi) gerçekleşti ve 40 saniyeden biraz fazla sürdü.
Mars'ın doğal uydusu Phobos'un Güneş ve Mars arasına girdiği anların görüntüleri büyük beğeni topladı.
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