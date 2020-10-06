Roskosmos Elon Musk ile rekabete geçiyor

Uzay araştırmadan sorumlu Roskosmos Devlet Korporasyonu meşhur Crew Dragon roketine rekabetçi bir roket yapmayı planlıyor.

Elon Musk’un yarattığı çok defa kullanılabilen Crew Dragon roketin rekabetçısı “MTKS” araştırma merkezi tarafıdnan icat edilecek “Argo” uzay gemisi olacak. Yunan mitoloji gemisinin adını taşıyan uzay gemisinin projelendirme, üretimi ve teslimi süresi 5 yıl olarak belirlendi.

Yeni roket 2024 yılında teslim edilecek ve bir yıl sonra yılda en az 3 defa uzay seferi yapacak. MKS uzay istasyonunda astronot ve 2 ton yük getirecek “Argo” dönüşte 1 ton yük alacak. Yılda 1-2 defa yeni roket yörüngelere yeni uzay aparatları yerleştrebilecek.

Proje tahmini bütçesi 136 milyon euro miktarda açıklandı. Batılı rekabetçilere göre uzayya yük nakliyesi maliyeti en az 2 kat daha düşük olacağı planlanıyor. Rekabetçi firmaların uzay nakliye “bilet” fiyatı 150 milyon dolar iken Rus gemisinde 69 milyon dolar olacak.

Kaynak: rbg24.ru