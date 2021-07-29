Rus uzay modülü 8 gün sonra hedefte

Rusya'nın uzun süredir ertelenen uzay laboratuvarı modülü, Kazakistan'ın Baykonur kentindeki Rus uzay fırlatma tesisinden fırlatılmasından sekiz gün sonra perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) başarıyla kenetlendi.

'Çok Amaçlı Laboratuvar Modülü' olarak da adlandırılan 22 tonluk Nauka modülü, uzun bir yolculuk ve bir dizi manevranın ardından otomatik modda yörüngedeki ISS'e yanaştı. Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, modülün 13:29 GMT'de ISS ile temasını doğruladı.

Bilimsel deneyler için daha fazla alan ve mürettebat için daha fazla imkan sağlayacak olan Nauka'nın lansmanı, teknik sorunlar nedeniyle defalarca ertelenmişti. İlk olarak 2007 yılında fırlatılması planlanmıştı.

2013 yılında uzmanlar, yakıt sisteminde sızıntı tespit etti ve bu da uzun ve maliyetli bir yenileme süreci ile sonuçlandı. Bu sırada diğer Nauka sistemleri de modernizasyon veya onarımdan geçti.

Başka bir Rus modülü yenisi için yer açtı

Nauka, 2010'dan beri istasyonun Rus segmentindeki ilk yeni modül oldu. Pazartesi günü, eski Rus modüllerinden biri olan Pirs uzay yürüyüşü kompartımanı, yeni modüle yer açmak için Uzay İstasyonundan ayrıldı.

İstasyondaki Rus mürettebat, Nauka'nın gelişine hazırlık olarak kabloları bağlamak için iki uzay yürüyüşü yaptı. Yerleştirmeden sonra, Nauka'yı operasyona hazırlamak adına Eylül ayı başlarında başlayacak 11 uzay yürüyüşü de dahil olmak üzere birçok manevra gerçekleştirilecek.

1998'de Rusya, istasyonun ilk modülü Zarya'yı, 2000 yılında da başka bir büyük modül olan Zvezda'yı ve sonraki yıllarda üç küçük modül daha fırlatmıştı.

Kaynak: Euronews