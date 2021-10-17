Rusların ikinci vukuatı: Uluslararası Uzay İstasyonu'nu iterek yörüngesinden oynattılar

Bir Rus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) yerinden iterek burada bulunan astronotların acil durum moduna geçmesine neden oldu.

Hadise, temmuz ayından bu yana bir Rus aracının sebebiyet verdiği ikinci olay olarak kayıtlara geçti.

New York Times'ın haberine göre, Kozmonot Oleg Novitsky'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenen Soyuz uzay aracının motor testleri yaptığı, bu sırada aracı yöneten idare roketini agresif bir şekilde ateşlediği ve bu durumun da istasyonu normal yönünün dışına çıkardığı aktarıldı.

Olaya neyin sebep olduğu henüz kesin olarak belli olmasa da Houston'daki NASA misyon kontrol merkezinin, kendi astronotlarına istasyonun yön kontrolünü kaybettiği için acil durum prosedürlerini izlemeleri talimatını verdiği bildirildi.

Rus uzay ajansı Roscosmos ise daha sonra, UUİ'nin yönünün 'geçici olarak değiştiği' ancak 'hızlı bir şekilde düzeldiği' ve istasyondaki kimsenin tehlikede olmadığı açıklamasında bulundu.

Her iki ajans da uzay istasyonunun yerinden ne kadar hareket ettiği veya bu durumun ne kadar sürdüğü hakkında bilgi vermedi.

Kaynak: Euronews