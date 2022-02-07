Samanyolu Galaksisi'nde ilk kez gezgin bir kara delik keşfedildi

Maryland, Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden gökbilimciler, Samanyolu galaksisinde ilk kez dolaşan bir kara delik tespit ettiklerini iddia eden bir çalışma yayınladı.

Araştırmayı yöneten Kailash Sahu, ekibinin "izole bir yıldız kütleli kara deliğin ilk kesin tespiti ve kütle ölçümünü" yaptığını bildirdi.

Gök cismi saniyede yaklaşık 45 kilometre hızla hareket ediyor ve Dünya'dan yaklaşık 5 bin 200 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor.

Bilim insanları, ana yıldızı patladığında kara deliğin uzaya itildiğine inanıyor. Bu nedenle kara deliğin, bir uzay nesnesi için alışılmadık derecede yüksek hıza sahip olduğu düşünülüyor.