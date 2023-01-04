Son Apollo 7 astronotu Walter Cunningham hayatını kaybetti

Apollo 7, 1968'de uzayda yanaşma ve buluşma yeteneğini test eden 11 günlük insanlı bir görevdi. Ancak ekip aynı zamanda uzaydaki yayınlarıyla Emmy Ödülü kazandı.

Bir yıldan kısa bir süre sonra Apollo 11'in Ay'a inişinin yolunu açtı.

NASA, Cunningham'ın ölümünü doğruladı ve onun Ay'a iniş progranın başarısında önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Ailesinden biri basına verdiği demeçte, Cunningham'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğünü söyledi.

Cunningham ailesi, "Yaşadığı hayattan duyduğumuz büyük gururu ve onun bir vatansever, kaşif, pilot, astronot, koca, erkek kardeş ve baba olduğu için derin şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

Cunningham Creston, Iowa'da doğdu ve Los Angeles'taki California Üniversitesi'nden fizik alanında yüksek lisans derecesi aldı.

O sırada sivil olarak çalışırken, Apollo programında ilk insanlı uzay uçuşu için seçilen üç astronottan biriydi.

Apollo 7 için ay modülü pilotu olarak, ona Donanma Yüzbaşı Walter Schirra ve Hava Kuvvetleri Binbaşı Donn Eisele eşlik etti.