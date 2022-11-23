SpaceX Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan yapılan fırlatma, yerel saat ile 21.57’de gerçekleşti.

NASA’nın internet sitesinde, Eutelsat 10B iletişim uydusunun, Amerika kıtası, Atlantik Okyanusu, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'daki müşterilere deniz ve uçak içi geniş bant, veri ve video bağlantısı sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.