SpaceX'in Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait Dragon kapsülü, yaklaşık 4 ton gıda ve deney malzemesi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan Falcon 9 roketi ile kalkış, TSİ 22.20'de gerçekleşti.

Dragon kapsülü, her şeyin yolunda gitmesi durumunda taşıdığı yaklaşık 4 ton gıda ve deney malzemesiyle yarın TSİ 15.30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Harmony modülüne yanaşacak. Uzay istasyonundaki astronotlar, kapakları açarak Dragon uzay aracının basınçlı bölmesindeki kargoları boşaltmaya başlayacak.

Kapsülde, uzay istasyonunda görev yapan astronotlar için gıda malzemelerinin yanı sıra yer çekimsiz ortamda sebze yetiştirme testi için küçük kırmızı Robin domates cinsi tohumlar da bulunuyor.

Kapsülde ayrıca astronotların kan örneklerinin tıbbi görüntülerini toplamasına yardımcı olacak taşınabilir bir el mikroskobu, uzayda esnek yapıların inşasında veri toplamak için teknolojik aletler ve istasyonun güç sistemini yükseltmek için "iROSA" denilen iki yeni güneş paneli de yer alıyor.

Güneş panelleri, 29 Kasım ve 3 Aralık'ta yapılması planlanan uzay yürüyüşleri ile yüzen laboratuvarın dışına kurulacak.

Görevin sonunda, yeniden kullanılabilir Dragon kapsül birkaç ton kargo ile istasyondan ayrılarak ocak ayı başlarında Florida kıyılarında paraşütle suya inecek.

SpaceX, NASA ile yaptığı milyarlarca dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak son 10 yılda uzay istasyonuna iki düzineden fazla ikmal fırlatışı gerçekleştirdi.

İkmal amaçlı fırlatışlar dışında SpaceX, iki astronot görevi de dahil olmak üzere bu yıl şimdiye kadar 52 fırlatışla bugüne kadarki en yoğun yılını geçirdi.