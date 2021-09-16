SpaceX'in yolcu taşıyan mekiği fırlatıldı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan Esinlenme-4 (Inspiration4) adını verdiği roket, 4 özel yolcusuyla dünyanın çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, "sıradan insanlar için uzay yolculuğu döneminin başlangıcı" olarak nitelendirilen misyon için start verildi. NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Falcon-9 roketiyle tamamı turistlerden oluşan Dragon kapsülü yörüngeye gönderildi.

Uçuş, ekipte yer alan ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman tarafından finanse ediyor. Ekipteki diğer kişiler ise Hayley Arceneaux, Sian Proctor ve Christopher Sembrosk.

BBC'nin haberine göre diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan dörtlüye, bu nedenle Inspiration 4 (ilham veren dörtlü) deniyor. Dörtlünün üç günlük yolculuk boyunca deneyler yapacağı ve büyük bir cam kubbeden dünyayı izleyeceği belirtiliyor.