Taykonotlar Dünya'ya döndü

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çın Dong, Liu Yang ve Cai Şucı'yı taşıyan Şıncou-14 uzay kapsülü, akşam saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi.

Uzayda 180 gün geçiren taykonotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şıncou-14 uzay mekiği 5 Haziran'da fırlatılmış, ekip 6 Haziran'da göreve başlamıştı.

Uzay istasyonuna yollanan üçüncü ekip olan taykonot grubu, 6 ay boyunca istasyonun ana iskeletinin kurulumuna yönelik çalışmalar yürütmüş, bunun için 3 kez uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Taykonotlar, Şıncou-15 mekiği ile 29 Kasım'da istasyona gönderilen yeni taykonot ekibi ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapmıştı.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong İstasyonu tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) 31 Ekim'de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Montajının 2022'nin sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.