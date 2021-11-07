Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar dönemiyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların Dünya'ya dönüşü iniş bölgesindeki aşırı rüzgar nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.

Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve Amerikalı Shane Kimbrough ile Megan McArthur'u geri getirecek kapsül pazartesi günü TSİ 22:05'te uzay istasyonundan ayrılacak.

NASA'dan yapılan açıklamada Crew-2 kapsülünün en erken salı günü TSİ 6:33'te Dünya'ya inmesinin beklendiği belirtildi.

SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon kapsülünün Florida açıklarına paraşütle iniş yapması bekleniyor.

24 Nisan'dan beri Dünya yörüngesinde olan Crew-2 astronotları bir sonraki görev ekibinin fırlatılmasından önce dönmüş olacak.

Crew-3 ekibinin fırlatılması da kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Euronews