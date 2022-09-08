Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor
Uluslararası Uzay Kongresi, yarından itibaren birçok ülkenin uzay ajansları ve sektör temsilcilerini, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde bir araya getirecek.
Uzay 08.09.2022, 11:47
Yarın başlayacak kongreye, dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak. Kongre 11 Eylül'e kadar sürecek.
Üç gün boyunca uzay meraklılarının buluşma noktası olacak GUHEM'deki Uluslararası Uzay Kongresi, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.
Kongreye, Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes de konuşmacı olarak katılacak. Kongrede, uydu, yazılım ve donanım firmalarından 90'dan fazla konuşmacı, uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konuları ele alacak.
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