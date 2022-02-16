Uyduya çarpan gök taşı internet kesintisine yol açtı

Avustralya'da NBN Co şirketinin geliştirme sorumlusu Gavin Williams, Senato'daki oturumda, aralık ayında yaşanan internet kesintisinin nedeninin yüksek ihtimalle bir mikro meteorit olduğunu söyledi.

Bunun yüzde 100 olarak olarak "karakterize edilemeyeceğini" belirten Williams, tüm kanıtların uyduyu etkileyen bir mikro meteoriti işaret ettiğini aktardı.

Ülkede 21 Aralık'ta yaşanan internet kesintisinden 46 bin 500 civarında kullanıcı etkilenmiş, internete erişim 7 saat boyunca sağlanamamıştı.

500'den fazla kullanıcı ise 2 hafta boyunca internetsiz kalmıştı.