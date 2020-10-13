Uzay römörkörü için 4 milyar ruble

Rusya Uzay Korporasyonu “Roskosmos”, Güneş sistemi gezegenlere gemi götürecek “uzay römörk” gemisinin geliştirme programı için 4 milyar ruble üzerinde finansmanın ayırttığını açıkladı.

Sözkonusu proje üzerinde aktif çalışmaların başlandığını açıklayan “Roskosmos” Başkanı Dmitriy Rogozin, “römörkörün” enerjisi nukleer modülünden sağlanacağını ifade etti. “Nuklon” tasarım bürosunda geliştirilecek megavat sınıfında nukleer enerji modüllü römörkör uzay gemisi (TEM) projesi için 4,2 milyar ruble (yaklaşık 53 milyon dolar) finansmanı ayırtıldı.

İlk TEM gemisi teknik kompleksi Kosmodrom Vostoçnıy (uzay alanı) tesilerinde kurulacak ve 2030 yılında devreye geçirilecek.

Kaynak: rbg24.ru