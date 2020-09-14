Venüs'te yaşam izi olabilir iddiası

Kraliyet Astronomi Cemiyeti, 14 Eylül TSİ 18.00’da sadece basın mensuplarının katılabileceği bir toplantı düzenledi. Zoom üzerinden yapılan toplantıda "çok önemli ve büyük bir keşfin" açıklanacağı duyurulmuştu.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapan Kraliyet Astronomi Cemiyeti, Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs'te, yaşamın bulunduğuna ilişkin izlerin olduğu ifade edildi.

Uzmanlar Venüs'ün atmosferinde fosfin gazı bulunduğunu açıkladı. Fosfin gazının sadece yaşam formları tarafından üretildiği biliniyor.

Konu hakkında uzman isimler, Venüs atmosferinde fosfin keşfedilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirmişti. Uzmanlar fosfinin yalnızca canlılığın olduğu ortamlarda bulunmasının mümkün olduğunu söyledi.

Araştırmalara Manchester Üniversitesi, MIT ve Cardiff Üniversitesi'nden uzmanların katıldığı tahmin ediliyor.

Kraliyet Astronomi Cemiyeti, geçtiğimiz günlerde "çok önemli ve büyük bir keşfin" açıklanacağı söylemişti.

Kaynak: HABERTÜRK

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020, 19:26