Virgin Galactic uzay yolculuğu fiyatını belirledi

İngiliz milyarder iş insanı Richard Branson'un kurduğu uzay seyahat şirketi Virgin Galactic, uzaya gitmek isteyen kişiler için tek kişilik bilet fiyatının 450 bin dolar olduğunu duyurdu.

Virgin Galactic, geçtiğimiz haziran ayında kuruluşunun 17'inci senesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık Kurumu'ndan (FAA) uzaya düzenlenecek turistik geziler için gerekli izinleri almıştı.

Perşembe günü şirketten yapılan açıklamada uzaya turistik seyahat yapmak isteyenler için 3 farklı bilet seçeneği sunulacağı, bunların tek kişilik, çoklu koltuk ve her şey dahil şeklinde olacağı kaydedildi. Bilet fiyatları en az 450 bin dolar olarak açıklanırken, Virgin Galactic'teki bu gelişme sonrası şirket hisselerinin borsada yüzde 5 oranında artış gösterdiği kaydedildi.

Virgin Galactica'nın açıklamasında uzaya turistik seyahatler için daha önce kendilerine başvuran kişiler için öncelikli bir liste hazırlanacağı da kaydedildi. Şirket uçuşlarını, ABD'nin New Mexico Çölü civarında bulunan uzay istasyonundan yapacak.

İş insanı Branson geçtiğimiz 11 Haziran tarihinde Virgin Galactic'e ait bir roket uçağıyla New Mexico semalarında yaklaşık 80 kilometre kadar yükselmiş ve mürettebatlı ilk test uçuşunu güvenli bir şekilde tamamlayarak yeryüzüne geri dönmüştü.

Geçtiğimiz 20 Temmuz tarihinde dünyanın en zengin iş insanı Amazon.com'un sahibi Jeff Bezos, toplamda 4 kişilik bir ekiple uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzaya çıkmış, daha sonra paraşütlü özel bir kapsülle Dünya'ya geri dönmüştü.

Kaynak: Euronews